Адвокат сообщил о задержании известного каскадёра Игоря Панина

Известного каскадёра Игоря Панина задержали в Москве. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Андрей Алёшкин.

Известного каскадёра Игоря Панина задержали в Москве. Видео © LIFE

По словам правозащитника, у каскадёра якобы возник конфликт с сотрудниками полиции. Сам Панин заявил, что три человека пытались вытащить его из машины. Но он решил уехать с места конфликта, однако правоохранители позже его догнали. У него в авто были несовершеннолетние дети и жена.

В отношении Панина сейчас проводится проверка, обстоятельства задержания уточняются. Его планируют отвезти на медосвидетельствование. Сам каскадёр намерен написать встречное заявление на стражей порядка.

Игорь Панин — известный российский каскадёр, мастер спорта по мотокроссу, постановщик трюков. Входит в совет по военно-патриотическому воспитанию молодёжи Российского оргкомитета "Победа" под председательством президента России Владимира Путина, член Совета по молодёжи Правительства Москвы.