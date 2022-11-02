В Москве поймали хабаровского "крышевателя", который был в бегах почти 20 лет

Полиция задержала 58-летнего хабаровского "крышевателя", который почти 20 лет скрывался в Москве. Об этом сообщило управление МВД РФ по Хабаровскому краю.

По данным следствия, вместе с тремя подельниками он "охранял" бизнес знакомого и в 2005 году за якобы имеющиеся долги потребовал у него десять тысяч долларов (278,5 тысячи рублей в то время). Тот вместо денег отдал свой внедорожник, который на тот момент стоил почти 230 тысяч. В итоге вымогатели бросили автомобиль на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и он вернулся к владельцу, а обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

"На протяжении порядка 17 лет он скрывался в столице страны. Мужчина намеренно не переоформил паспорт гражданина РФ, у которого закончился срок действия, проживал на съёмной квартире, не работал официально, не имел банковских карт и не обращался за медпомощью", — уточнили правоохранители.

Уголовное дело, возбуждённое по части 2 ст. 163 УК РФ, с обвинительным заключением направлено в суд. При этом подельники задержанного уже были осуждены и отбыли наказание в колонии.