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2 ноября, 06:06

США не видят угрозы для страны от запуска ракет КНДР

Командование ВМС США не увидело угрозы для страны в связи с запуском ракет КНДР

Индо-Тихоокеанское командование Военно-морских сил США заявило, что осведомлено о запуске ракет КНДР и не видит в этом никакой угрозы для территории страны и её союзников.

"Нам известно о запусках баллистических ракет КНДР <...> По нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих или территории США, а также для наших союзников", — говорится на сайте командования.

В ВМС США отметили, что запуски подчёркивают "безрассудное поведение КНДР и дестабилизирующее воздействие её незаконных программ по созданию ОМУ и баллистических ракет". При этом обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются нерушимыми, добавили в командовании.

Южная Корея из-за ракетной программы вводит санкции против КНДР

Южная Корея из-за ракетной программы вводит санкции против КНДР

Как уже писал Лайф, ранее сообщалось о пуске одной ракеты Северной Кореей. Впоследствии появились сведения о трёх таких пусках, а спустя несколько часов военные Южной Кореи высказались о не менее десяти ракетах со стороны КНДР.

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ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Николь Вербер

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