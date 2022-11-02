США не видят угрозы для страны от запуска ракет КНДР

Индо-Тихоокеанское командование Военно-морских сил США заявило, что осведомлено о запуске ракет КНДР и не видит в этом никакой угрозы для территории страны и её союзников.

"Нам известно о запусках баллистических ракет КНДР <...> По нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих или территории США, а также для наших союзников", — говорится на сайте командования.