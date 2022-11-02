США не видят угрозы для страны от запуска ракет КНДР
Командование ВМС США не увидело угрозы для страны в связи с запуском ракет КНДР
Индо-Тихоокеанское командование Военно-морских сил США заявило, что осведомлено о запуске ракет КНДР и не видит в этом никакой угрозы для территории страны и её союзников.
"Нам известно о запусках баллистических ракет КНДР <...> По нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих или территории США, а также для наших союзников", — говорится на сайте командования.
В ВМС США отметили, что запуски подчёркивают "безрассудное поведение КНДР и дестабилизирующее воздействие её незаконных программ по созданию ОМУ и баллистических ракет". При этом обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются нерушимыми, добавили в командовании.
Как уже писал Лайф, ранее сообщалось о пуске одной ракеты Северной Кореей. Впоследствии появились сведения о трёх таких пусках, а спустя несколько часов военные Южной Кореи высказались о не менее десяти ракетах со стороны КНДР.
ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN