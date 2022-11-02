Глава Белого дома Джо Байден не перестаёт удивлять публику своими выступлениями. В этот раз американский лидер забыл, когда вступил в должность, заявив, что стал президентом "этим летом".

Президент США Джо Байден забыл, когда вступил в должность. Видео © Twitter / crisanderson27

"Я только что проехал по пути заправочную станцию. 3,25 доллара, тогда как этим летом, когда я вступил в должность, он стоил пять долларов. Вы слышите? Этим летом бензин стоил пять долларов, когда ваш президент вступил в должность", — сказал он на митинге во Флориде.

На самом деле Байден победил на выборах в 2020 году и вступил в должность в январе 2021 года. Тогда он пообещал добросовестно выполнять обязанности главы государства и победить расизм. Кстати, одним из первых твитов, который Байден написал в должности президента США, стала просьба... подписаться на аккаунт его супруги, а также нового вице-президента США Камалы Харрис и её мужа.