Когда дёшево, но качественно: Россиянам назвали четыре способа сэкономить на продуктах

Разумное потребление является трендом последних лет. И сегодня, когда экономия актуальна как никогда, люди всё чаще стали задаваться вопросами, как тратить меньше средств на жизнь, не теряя при этом её качество. Питание играет одну из ключевых ролей для поддержания жизнедеятельности и является значительной статьёй расходов. Финансовый консультант сервиса доставки "Приём" Анастасия Макарова назвала в беседе с Лайфом четыре способа сэкономить на продуктах.

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на сезонные овощи и фрукты. В ноябре это грибы, тыква, брокколи, свёкла, клюква, хурма, гранат. В ближайший месяц они будут стоить дешевле, чем в любой другой период, ведь сейчас они на прилавках в избытке. Выбор в пользу сезонных продуктов — отличная стратегия экономии с сохранением здорового питания. Как уточнила Макарова, человек в таком случае продолжит получать все необходимые витамины и микроэлементы, не тратя на это большое количество денег.

Ещё один способ сэкономить — заказать продукты длительного хранения на маркетплейсах. Крупы, макароны, консервы, приправы, специи и прочую продукцию, имеющую длительный срок годности, можно смело заказывать на маркетплейсах. Дело в том, что там зачастую все продукты дешевле на несколько процентов. По отдельности это не так уж и много, но в совокупности можно существенно сократить месячный бюджет. Кроме того, на маркетплейсах часто можно наткнуться на акции разных производителей.

При этом финконсультант призвала не заказывать на маркетплейсах овощи и фрукты, так как их качество лучше оценивать лично при выборе.

Вместе с тем Макарова порекомендовала провести ревизию своей потребительской корзины и отказаться от ряда вредных продуктов. Дело не только в том, что питаться здоровой пищей полезно для организма. По словам эксперта, джанк-фуд и вредные снеки не насыщают человека надолго. Ими можно поднять себе настроение, но не дать энергию организму для выполнения ежедневных дел.

"При этом вы будете тратить много денег на их покупку, ведь, чтобы поддерживать уровень энергии с помощью шоколадок и чипсов, вам придётся жевать их постоянно. Простая математика: можно съесть полноценный обед, а можно весь день питаться снеками. Экономия в первом случае очевидна", — сказала собеседница Лайфа.

И, наконец, четвёртый способ сэкономить — подписаться на сервисы питания. Если человек не хочет самостоятельно продумывать рацион и искать выгодные предложения, подписка на питание — это то, что надо. Специалисты просчитают калораж, подберут питательные продукты по выгодной цене и привезут рацион в назначенное место и время.

Этот вариант позволит экономить средства, ведь не придётся переплачивать за килограмм помидоров, чтобы приготовить один салат. Также исчезнет необходимость тратить деньги на дорогу до магазина и обратно, к тому же сократятся расходы на электроэнергию и воду за счёт отказа от готовки.