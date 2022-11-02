"Ухищрённая и рискованная": России предложили схему по продаже нефти дешевле

Россия могла бы установить для Европы цены на нефть ниже рыночной в обмен на страхование её транспортировки, такой вариант предложил автор статьи во французском издании Causeur.

Французские журналисты считают, что Москва не остановит экспорт "чёрного золота" даже при введении потолка цен. По мнению автора, у России по-прежнему останется стимул добывать и продавать нефть, так как её просто некуда будет девать в силу ограниченного объёма хранилищ.

Журналист предлагает ввести льготы для каждой партии нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом "потолка" или равной ему. Он также считает правильным отменить запрет на финансирование и страхование любой партии российского сырья, которая будет продана по цене ниже потолочной цены, введённой европейскими странами. Таким образом, ЕС может сохранить запрет, избегая при этом обратного эффекта для европейских экономик.

Впрочем, таковая схема является достаточно ухищрённой и рискованной, так как нет никаких гарантий, что её можно будет реализовать, делает вывод журналист.