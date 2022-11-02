Три неудобных вопроса: Байдену показали незавидную перспективу помощи Киеву
Обозреватель Newsweek Блейкмор рассказала, чем её тревожит американская помощь Украине
Помощь США Украине вызывает три повода для тревоги, ими поделилась обозреватель Алисса Блейкмор. Они таковы: Вашингтон даёт кратно больше сомневающейся Европы, президент Джо Байден слишком активно пользуется своими чрезвычайными полномочиями, а миллиарды долларов налогоплательщиков между тем "съедает" украинская коррупция.
В статье для журнала Newsweek Блейкмор подсчитала, что общая сумма, выделенная Киеву с момента вступления Байдена в должность, превысила 18 миллиардов долларов. По её статистике, в 2022 году на Украину тратилось порядка 60 миллионов в день, или примерно 2,5 миллиона в час. Автор подчеркнула, что неконтролируемый поток финансовой помощи украинским властям вызывает серьёзную тревогу по трём аспектам — "трём "красным флагам".
В первую очередь, по словам обозревателя, средства американских налогоплательщиков намного превышают те суммы, которые обязались выделять на оказание помощи Украине все европейские страны. Второй "красный флаг" — активное применение полномочий на получение денег для утверждения помощи Киеву.
Блейкмор напомнила, что такими полномочиями президент пользуется для "реагирования на непредвиденные чрезвычайные обстоятельства и другие потребности". С августа прошлого года по нынешний октябрь Байден воспользовался ими 24 раза, выделив Украине более 10,9 миллиарда долларов.
Ещё большую тревогу вызывает репутация Украины как коррумпированной квазидемократии, отметила автор.
"Политики и чиновники хотели бы, чтобы американская общественность поверила, что они поддерживают достойное, свободолюбивое правительство, но местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции", — написала она.
Обозреватель добавила, что сам Байден отвергает идею рассмотрения Киева в качестве кандидата на вступление в НАТО в том числе из-за коррупции, из-за чего его "щедрость" оправдать ещё сложнее.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что власти США не хотят конфликта с Россией и надеются на проведение переговоров с Москвой по разрешению ситуации на Украине, однако будут продолжать поддержку Киева, в том числе поставками оружия.
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