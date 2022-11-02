Три неудобных вопроса: Байдену показали незавидную перспективу помощи Киеву

Помощь США Украине вызывает три повода для тревоги, ими поделилась обозреватель Алисса Блейкмор. Они таковы: Вашингтон даёт кратно больше сомневающейся Европы, президент Джо Байден слишком активно пользуется своими чрезвычайными полномочиями, а миллиарды долларов налогоплательщиков между тем "съедает" украинская коррупция.

В статье для журнала Newsweek Блейкмор подсчитала, что общая сумма, выделенная Киеву с момента вступления Байдена в должность, превысила 18 миллиардов долларов. По её статистике, в 2022 году на Украину тратилось порядка 60 миллионов в день, или примерно 2,5 миллиона в час. Автор подчеркнула, что неконтролируемый поток финансовой помощи украинским властям вызывает серьёзную тревогу по трём аспектам — "трём "красным флагам".

В первую очередь, по словам обозревателя, средства американских налогоплательщиков намного превышают те суммы, которые обязались выделять на оказание помощи Украине все европейские страны. Второй "красный флаг" — активное применение полномочий на получение денег для утверждения помощи Киеву.

Блейкмор напомнила, что такими полномочиями президент пользуется для "реагирования на непредвиденные чрезвычайные обстоятельства и другие потребности". С августа прошлого года по нынешний октябрь Байден воспользовался ими 24 раза, выделив Украине более 10,9 миллиарда долларов.

Ещё большую тревогу вызывает репутация Украины как коррумпированной квазидемократии, отметила автор.

"Политики и чиновники хотели бы, чтобы американская общественность поверила, что они поддерживают достойное, свободолюбивое правительство, но местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции", — написала она.

Обозреватель добавила, что сам Байден отвергает идею рассмотрения Киева в качестве кандидата на вступление в НАТО в том числе из-за коррупции, из-за чего его "щедрость" оправдать ещё сложнее.