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2 ноября, 03:52

Южнокорейские военные сообщили, сколько ракет запустила КНДР

Южная Корея: КНДР выпустила не менее десяти ракет в сторону Японского моря

КНДР 2 ноября провела запуск как минимум десяти ракет в сторону Японского и Жёлтого морей. Об этом рассказали журналистам в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.

Как уточняется, другие подробности не будут предавать огласке, пока южнокорейская армия не завершит ответные меры на действия КНДР.

Пущенная из КНДР ракета упала вблизи южнокорейского города

Пущенная из КНДР ракета упала вблизи южнокорейского города

Ранее сообщалось о пуске одной ракеты Северной Кореей. Правительство Японии уже выразило протест властям КНДР в связи с запуском, об этом сообщил министр обороны Ясукадзу Хамада. В свою очередь, японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что власти созывают экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Ранее глава Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев назвал деградирующей обстановку с Корейским полуостровом. Он заявил, что США и Южная Корея открыто провоцируют КНДР на запуск ракет, а также добавил, что отчётливо виден переход стран к политике "остриё против острия".

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ТАСС / JEON HEON-KYUN

Юлия Коновалова

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