Южнокорейские военные сообщили, сколько ракет запустила КНДР

КНДР 2 ноября провела запуск как минимум десяти ракет в сторону Японского и Жёлтого морей. Об этом рассказали журналистам в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.

Как уточняется, другие подробности не будут предавать огласке, пока южнокорейская армия не завершит ответные меры на действия КНДР.

Ранее сообщалось о пуске одной ракеты Северной Кореей. Правительство Японии уже выразило протест властям КНДР в связи с запуском, об этом сообщил министр обороны Ясукадзу Хамада. В свою очередь, японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что власти созывают экстренное заседание Совета национальной безопасности.