Южнокорейские военные сообщили, сколько ракет запустила КНДР
Южная Корея: КНДР выпустила не менее десяти ракет в сторону Японского моря
КНДР 2 ноября провела запуск как минимум десяти ракет в сторону Японского и Жёлтого морей. Об этом рассказали журналистам в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.
Как уточняется, другие подробности не будут предавать огласке, пока южнокорейская армия не завершит ответные меры на действия КНДР.
Ранее сообщалось о пуске одной ракеты Северной Кореей. Правительство Японии уже выразило протест властям КНДР в связи с запуском, об этом сообщил министр обороны Ясукадзу Хамада. В свою очередь, японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что власти созывают экстренное заседание Совета национальной безопасности.
Ранее глава Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев назвал деградирующей обстановку с Корейским полуостровом. Он заявил, что США и Южная Корея открыто провоцируют КНДР на запуск ракет, а также добавил, что отчётливо виден переход стран к политике "остриё против острия".
ТАСС / JEON HEON-KYUN