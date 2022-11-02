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2 ноября, 01:22

Пущенная из КНДР ракета упала вблизи южнокорейского города

Рёнхап: КНДР запустила три ракеты малой дальности в сторону Японского моря

Северная Корея ночью 2 ноября, запустила в сторону Японского моря три баллистические ракеты малой дальности. Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея сообщает Рёнхап.

По данным источников агентства, одна из ракет упала в море, это произошло в 57 километрах от южнокорейского города Сокчхо. Вторая летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но также упала в море на расстоянии в 167 километров.

На острове была объявлена воздушная тревога. Сирена включилась автоматически и озвучала порядка 13 минут.

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Ранее, напомним, сообщалось о пуске одной ракеты, выпущенной Северной Кореей. Правительство Японии уже выразило протест властям КНДР в связи с запуском, об б этом сообщил министр обороны Ясукадзу Хамада. В свою очередь, японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что власти созывают экстренное заседание совета национальной безопасности.

Ранее глава Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев назвал деградирующей обстановку с Корейским полуостровом. Он заявил, что США и Южная Корея открыто провоцируют КНДР на запуск ракет, а также добавил, что отчётливо виден переход стран к политике "остриё против острия".

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Фото © ТАСС / АР

Дмитрий Алексиевич

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