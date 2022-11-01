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1 ноября, 11:01

МИД КНДР: Американский сценарий ядерной войны перешёл в финальную стадию

Американский сценарий ядерной войны с КНДР вошёл в финальную стадию, все факты отчётливо это демонстрируют. Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства Северной Кореи распространило информагентство ЦТАК.

"Все факты отчётливо демонстрируют, что американский сценарий ядерной войны с КНДР вошёл в финальную стадию", — указали дипломаты в связи с началом пятидневных совместных американо-корейских военных учений.

Также указано, что Америка — единственная страна, целью ядерной программы которой является свержение режимов, и её методы крайне агрессивны. В случае попытки применить силу против КНДР Вашингтон должен будет заплатить равнозначную цену, предупредили в МИД Китая.

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Ранее Лайф рассказывал, что Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске неопознанной баллистической ракеты, который осуществила КНДР в направлении Японского моря. При этом в пресс-службе Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США заявили, что не видят угрозы для себя и своих союзников в запуске ракеты Северной Кореей.

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Shutterstock

Оксана Попова

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