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1 ноября, 10:51

Песков: Специальный указ о завершении мобилизации не нужен

Президент России Владимир Путин провёл консультации с юристами по вопросу отдельного указа о завершении частичной мобилизации, и эксперты считают, что такой документ не нужен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен",  отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что частичная мобилизация завершена, набор 300 тысяч человек в ВС РФ выполнен.

Шойгу: 87 тысяч мобилизованных направлены в районы боевых действий

Шойгу: 87 тысяч мобилизованных направлены в районы боевых действий

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. А накануне Владимир Путин заявил, что точка в мобилизационных мероприятиях поставлена, он посоветуется с юристами, нужен ли в этом случае отдельный указ.

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Getty Images / Stringer

Александр Юнашев

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