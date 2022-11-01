Песков: Специальный указ о завершении мобилизации не нужен
Президент России Владимир Путин провёл консультации с юристами по вопросу отдельного указа о завершении частичной мобилизации, и эксперты считают, что такой документ не нужен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен", — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что частичная мобилизация завершена, набор 300 тысяч человек в ВС РФ выполнен.
Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. А накануне Владимир Путин заявил, что точка в мобилизационных мероприятиях поставлена, он посоветуется с юристами, нужен ли в этом случае отдельный указ.
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