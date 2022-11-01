Песков: Специальный указ о завершении мобилизации не нужен

Президент России Владимир Путин провёл консультации с юристами по вопросу отдельного указа о завершении частичной мобилизации, и эксперты считают, что такой документ не нужен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что частичная мобилизация завершена, набор 300 тысяч человек в ВС РФ выполнен.