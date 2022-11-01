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Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 10:26
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Шойгу: 87 тысяч мобилизованных направлены в районы боевых действий

Из 300 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тысяч уже направлены в зону спецоперации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек", — отметил Шойгу.

Глава МО РФ признал, что на начальном этапе мобилизации были недостатки в работе военкоматов, но ведомство приняло экстренные меры, чтобы их устранить. В итоге все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных. Сегодня к работе с ними привлечено около трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе спецоперации.

Добровольцами с начала спецоперации стали более 15 тысяч человек
Добровольцами с начала спецоперации стали более 15 тысяч человек

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. А накануне Владимир Путин заявил, что точка в мобилизационных мероприятиях поставлена, он посоветуется с юристами, нужен ли в этом случае отдельный указ.

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Getty Images / Arkady Budnitsky

Александра Вишнякова
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