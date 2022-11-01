Российские миллиардеры с начала года потеряли $83,4 млрд

Богатейшие российские бизнесмены с начала года потеряли 83,4 миллиарда долларов. Самые большие потери у Виктора Вексельберга. Он потерял 11,2 млрд долларов, сейчас его состояние оценивается в 7,32 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в рейтинге BBI 500 богатейших людей мира, из них 25 россиян. На первом месте — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. С начала года его состояние уменьшилось на 1,08 млрд долларов (до 29,8 млрд). На втором месте — совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние сократилось на 8 млрд (до 27,4 млрд). Третье место занимает Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на 7,78 млрд (до 21,1 млрд).