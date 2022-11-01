Российские авиакомпании полностью перешли на отечественные системы бронирования

Все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования, такие как "Леонардо" (разработана "Ростехом" и "Сиреной") и ТАИС (разработана ОРС). Об этом говорится в сообщении Минтранса.

"53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок. В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений", — говорится в сообщении.