Особая метка каждому: Маск уравнял в правах в Twitter российские и украинские СМИ

Социальная сеть "Твиттер" теперь маркирует украинские государственные СМИ, эти изменения произошли после приобретения компании американским предпринимателем Илоном Маском. Ранее особой метки были удостоены только российская, а также китайская пресса.

Под аккаунтами госСМИ Украины теперь можно увидеть пометку Ukraine state-affiliated media. К слову, о решении начать временно помечать такие профили в "Твиттере" объявили ещё в марте. В итоге это произошло только после того, как владельцем компании стал Маск.