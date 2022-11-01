Особая метка каждому: Маск уравнял в правах в Twitter российские и украинские СМИ
Украинские государственные СМИ получили особую метку в Twitter после прихода Маска
Скриншот © Twitter / @United24media
Социальная сеть "Твиттер" теперь маркирует украинские государственные СМИ, эти изменения произошли после приобретения компании американским предпринимателем Илоном Маском. Ранее особой метки были удостоены только российская, а также китайская пресса.
Под аккаунтами госСМИ Украины теперь можно увидеть пометку Ukraine state-affiliated media. К слову, о решении начать временно помечать такие профили в "Твиттере" объявили ещё в марте. В итоге это произошло только после того, как владельцем компании стал Маск.
Напомним, 28 октября Илон Маск возглавил "Твиттер", отправив прежнее руководство компании в отставку. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру "Твиттера". Маск также анонсировал новые правила верификации пользователей "Твиттера" — она позволяет пользователю показывать подписчикам, что его личность как владельца профиля подтверждена.