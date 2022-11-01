Некоторые страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ

Некоторые европейские страны уже начали тратить запасы газа из своих хранилищ, при этом зимой ситуация ещё ухудшится из-за изменений логистики и источников газоснабжения в ЕС. Об этом рассказали в "Газпроме".

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября в ПХГ Европы закачано 68,6 миллиарда куб. м газа. Но даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП). При этом нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Отметим, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ", — говорится на сайте компании.

Между тем в украинских ПХГ на 30 октября накоплено только 14,6 миллиарда кубометров газа из необходимых к наступлению холодов 19 миллиардов. В компании подчеркнули, что на Украине признают только теоретическую возможность заполнить хранилища, но на практике это не реализуемо.