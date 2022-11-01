Некоторые страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ
"Газпром": Ряд стран ЕС уже тратят запасы газа, зимой нагрузка на ПХГ Европы возрастёт
Некоторые европейские страны уже начали тратить запасы газа из своих хранилищ, при этом зимой ситуация ещё ухудшится из-за изменений логистики и источников газоснабжения в ЕС. Об этом рассказали в "Газпроме".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября в ПХГ Европы закачано 68,6 миллиарда куб. м газа. Но даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП). При этом нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Отметим, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ", — говорится на сайте компании.
Между тем в украинских ПХГ на 30 октября накоплено только 14,6 миллиарда кубометров газа из необходимых к наступлению холодов 19 миллиардов. В компании подчеркнули, что на Украине признают только теоретическую возможность заполнить хранилища, но на практике это не реализуемо.
Как сообщалось, глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци допустил, что введение потолка цен на газ так и не состоится. По его словам, европейские лидеры обсуждают эту возможность уже на протяжении почти полугода, однако их разговоры так ни к чему и не приводят.
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