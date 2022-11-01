Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики, освобождённые из украинского плена, рассказали о жутких издевательствах, которые им пришлось пережить. По словам бойцов, солдаты ВСУ грозились отрезать им конечности, а также выжечь свастику на телах.

"Да, били. Говорили: "Мы вам свастику выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли", — признался военнослужащий в разговоре с РИА "Новости".

Не каждый человек выдержит такие издевательства. Это произошло и с товарищем одного из военных, который в украинском плену лишился рассудка. По словам освобождённого солдата, бойцы ВСУ били его друга с такой силой, что лицо стало фиолетового цвета. Из-за регулярных ударов по голове тот стал считать, будто находится не в плену, а на передовой, заключил солдат.