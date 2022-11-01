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1 ноября, 09:53

"Пальцы поотрезаем": Бойцы НМ ДНР рассказали о пытках в украинском плену

Бойцам НМ ДНР в плену угрожали отрезать пальцы и выжечь свастику

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики, освобождённые из украинского плена, рассказали о жутких издевательствах, которые им пришлось пережить. По словам бойцов, солдаты ВСУ грозились отрезать им конечности, а также выжечь свастику на телах.

"Да, били. Говорили: "Мы вам свастику выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли", — признался военнослужащий в разговоре с РИА "Новости".

Не каждый человек выдержит такие издевательства. Это произошло и с товарищем одного из военных, который в украинском плену лишился рассудка. По словам освобождённого солдата, бойцы ВСУ били его друга с такой силой, что лицо стало фиолетового цвета. Из-за регулярных ударов по голове тот стал считать, будто находится не в плену, а на передовой, заключил солдат.

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Об издевательствах в украинском плену рассказывал и освобождённый фельдшер-санитар НМ ЛНР Александр Чупра. По его словам, пленных избивали ногами, кулаками и дубинками. Молодой человек подчеркнул: им повезло, что они там "просто не истекли кровью". На пленных также натравливали собаку, желая повредить гениталии, а ещё использовали раскалённую паяльную лампу.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Оксана Попова

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