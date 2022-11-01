Даниил Фомин из "Динамо" получил премию "Джентльмен года – 2022"

Капитан столичного "Динамо" Даниил Фомин стал обладателем футбольной премии "Джентльмен года", пишет kp.ru. Ежегодно избрание победителя проходит в два этапа: сначала читатели "Комсомольской правды" выбирают тройку претендентов, а уже из них жюри определяют лауреата. Традиционной наградой является чёрный смокинг, который победитель получает на торжественной церемонии.

Даниил Фомин на примерке смокинга. Фото © kp.ru / Иван Макеев

Помимо Фомина в тройке финалистов оказались вратарь "Спартака" Александр Селихов и нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Сам Даниил — седьмой представитель своего клуба за 28-летнюю историю премии. По его словам, он изучил список прошлогодних лауреатов и ему приятно оказаться в такой компании.

"Когда услышал, что стал победителем, изучил список тех, кто его получал раньше. Что сказать, известные ребята. Приятно оказаться в такой компании. Но в любом случае все индивидуальные призы связаны и с командой. Если клуб успешно выступает, то и индивидуальные призы получают именно её игроки", — рассказал он изданию.

Среди лауреатов премии "Джентльмен года" были Андрей Тихонов, Алексей Смертин, Константин Зырянов, Дмитрий Хохлов, Игорь Акинфеев и многие другие известные футболисты. Для победы важно уважительно относиться к своему сопернику, не получать красных карточек и соответствующе вести себя на поле и в жизни.