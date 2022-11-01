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Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 09:40
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Хакер Джокер ДНР взломал американскую систему управления ВСУ и пустил по сети вирус

Хакер с ником Джокер ДНР взломал американскую программу управления войсками Delta, которую используют ВСУ. Теперь все сведения попали в руки Российской армии, а смех Украины над бумажными картами донецких бойцов оказался преждевременным, заявил программист и показал видео с данными базы.

Delta после взлома. Видео © t.me / Джокер ДНР

Он напомнил, что украинцы хвастались прогрессом и говорили, что россиянам "ещё далеко до таких технологий". В программу Delta вносились данные о положении войск, казарм, складов боеприпасов, разведданные, сведения о наступлении и тому подобное. Но вот незадача — российский хакер вновь обошёл на повороте американских программистов.

"Пока украинцы регулярно наполняют свои базы данных в подаренные их американскими хозяевами программы, нам даже ничего выдумывать и устанавливать не надо, мы просто пользуемся их программами в режиме онлайн", — объяснил Джокер.

Он шутливо заметил, что рассказал о взломе из тщеславия, ведь ВСУ теперь трудно будет что-то изменить. Сейчас Delta стала оружием в руках России, в ней невозможно найти актуальную информацию.

"Я попереставлял разные квадратики с ромбиками и другими странными фигурками. Но вы же всё исправите?" — сыронизировал Джокер, добавив, что "иногда лучше пользоваться бумажными картами".

"Я заразил каждый компьютер, который хоть раз входил в DELTA (и не только) своим вирусом своей идеей. Как вы все помните, Джокер — это идея", — заключил хакер.

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t.me / Джокер ДНР

Татьяна Миссуми
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