Хакер Джокер ДНР взломал американскую систему управления ВСУ и пустил по сети вирус

Хакер с ником Джокер ДНР взломал американскую программу управления войсками Delta, которую используют ВСУ. Теперь все сведения попали в руки Российской армии, а смех Украины над бумажными картами донецких бойцов оказался преждевременным, заявил программист и показал видео с данными базы.

Он напомнил, что украинцы хвастались прогрессом и говорили, что россиянам "ещё далеко до таких технологий". В программу Delta вносились данные о положении войск, казарм, складов боеприпасов, разведданные, сведения о наступлении и тому подобное. Но вот незадача — российский хакер вновь обошёл на повороте американских программистов.

"Пока украинцы регулярно наполняют свои базы данных в подаренные их американскими хозяевами программы, нам даже ничего выдумывать и устанавливать не надо, мы просто пользуемся их программами в режиме онлайн", — объяснил Джокер.

Он шутливо заметил, что рассказал о взломе из тщеславия, ведь ВСУ теперь трудно будет что-то изменить. Сейчас Delta стала оружием в руках России, в ней невозможно найти актуальную информацию.

"Я попереставлял разные квадратики с ромбиками и другими странными фигурками. Но вы же всё исправите?" — сыронизировал Джокер, добавив, что "иногда лучше пользоваться бумажными картами".