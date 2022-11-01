НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 09:31

В небе над Донецком сработала система ПВО

<p>Работа ПВО в небе над Донецком и Макеевкой. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Ags_Donbass/117669" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АГС_Z_Донбасса</a></p>

Работа ПВО в небе над Донецком и Макеевкой. Обложка © t.me / АГС_Z_Донбасса

Система противовоздушной обороны сработала в небе над Донецком. Кадры с места появились в местных телеграм-каналах.

Как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные с утра обстреливают город. Атаке подверглись, в частности, населённые пункты Макеевка, Орловка, Красногоровка. ВСУ выпустили около 40 снарядов, в том числе и натовского калибра.

После обстрела ВСУ Алчевска из HIMARS разрушена гостиница "Металлург"

После обстрела ВСУ Алчевска из HIMARS разрушена гостиница "Металлург"

Ранее Лайф сообщал об обстреле ВСУ центра Донецка: один из украинских снарядов разорвался у Дома правительства. Ещё как минимум три снаряда разорвалось на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого. В этот же день в Ворошиловском районе под обстрел попал детский сад, повреждено остекление. Также разрушения зафиксированы ещё по четырём адресам, в том числе в двух жилых многоквартирных домах и парковой зоне по бульвару Пушкина.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров