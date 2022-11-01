В небе над Донецком сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в небе над Донецком. Кадры с места появились в местных телеграм-каналах.

Как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные с утра обстреливают город. Атаке подверглись, в частности, населённые пункты Макеевка, Орловка, Красногоровка. ВСУ выпустили около 40 снарядов, в том числе и натовского калибра.