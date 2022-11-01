В Приморье начнут производить беспилотники для спецоперации на Украине
В Приморском крае налаживают производство беспилотников для нужд специальной военной "Операции Z", сообщил губернатор Олег Кожемяко. Он отметил, что аппараты показали свою эффективность в современных условиях боя.
В связи с этим, как пояснил Кожемяко, студенты местных вузов уже занялись созданием дронов. Ожидается, что к концу месяца они выпустят около сотни штук.
"Начинаем производство БПЛА на предприятиях Приморья. <...> Сейчас ряд наших заводов подключился к этой работе. Мы можем делать свои двигатели, корпусы, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъёмности. Это будет хорошей поддержкой нашим бойцам", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
По словам Кожемяко, устройства примерно на 50% будут состоять из производимых в регионе комплектующих.
"Это кооперация наших предприятий, заводов, которые в том числе выпускают двигатели, композитные материалы, корпусы, электронную компонентную базу. У нас здесь будет вестись сборка, при этом аппараты на 55% будут состоять из комплектующих, производимых на территории Приморского края", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
А ранее Лайф писал, что концерн "Алмаз – Антей" начал серийное производство отечественных квадрокоптеров и планирует до конца года выпустить около тысячи экземпляров. За основу проекта был взят самый востребованный и удобный функционал, с которым справится даже начинающий пользователь.
Shutterstock