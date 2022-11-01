От депрессии до инсульта: Врач предупредил о последствиях обыкновенного недосыпа

Врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил о серьёзных последствиях, которые могут возникнуть из-за обыкновенного недосыпа. Как отметил эксперт в беседе с телеканалом "Москва 24", это может грозить снижением иммунитета, депрессией и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Сон, по его словам, — это состояние, в котором человек "обнуляет" весь полученный за день негатив. Ночью сбрасывается мышечный зажим, тело расслабляется, причём многие физиологические процессы в это время проходят намного интенсивнее, чем при бодрствовании. Кроме того, в глубокой фазе сна вырабатываются определённые гормоны, в том числе и соматотропин (гормон роста).

"Если у нас нарушена продолжительность сна, нарушена его глубина, то человек встаёт невыспавшимся, неотдохнувшим, сон не приносит освежения", — объяснил врач, добавив, что это может привести к повышению тревожности, увеличению частоты депрессий и тревожно-депрессивных расстройств.

При этом у людей, страдающих полнотой, может повыситься риск инсультов, ухудшиться течение гипертонической болезни, учащаются сердечно-сосудистые заболевания.

"Если у нас нет полноценного сна, страдает иммунитет. Такой человек более подвержен инфекционным заболеваниям: простуде, вирусам и так далее", — добавил терапевт.