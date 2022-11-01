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1 ноября, 08:45

Врач рассказала, как УЗИ в период беременности влияет на ребёнка

Врач Елина развеяла миф об опасности УЗИ в период беременности

Процедура УЗИ безопасна и не представляет никакого вреда здоровью будущей матери и её ребёнка, малыш может лишь ощутить звуковые волны и реагировать на движения датчика. В этом заверила заведующая отделением ультразвуковой диагностики Елизаветинской больницы Светлана Елина в беседе с порталом "Доктор Питер".

Она подчеркнула, что современные аппараты для УЗИ-диагностики исключают любое негативное воздействие на ребёнка, поэтому процедуру можно проходить столько, сколько нужно, никакой особой подготовки к ней тоже нет. При этом малыш будет считывать и эмоции мамы, отметила медик. По её словам, важно контролировать свои чувства.

"Если мама, например, начинает плакать от счастья, когда впервые слышит сердцебиение, плод начинает махать руками. И, если реальный и ожидаемый пол не соответствуют, ребёнок будет скрывать пол, скрещивать ноги", — поделилась Елина.

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Как ранее сообщалось, врач доказательной медицины Олег Абакумов прокомментировал последние данные ВЦИОМа, согласно которым 20% российских родителей допускают телесные наказания при воспитании детей. По его словам, подобные практики в наше время не являются нормой и вредят ребёнку.

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Татьяна Миссуми
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