В МИД РФ призвали Лондон ответить, писала ли Трасс Блинкену после ЧП на газопроводах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала у властей Великобритании объяснений по поводу сообщений в СМИ об экс-премьере Великобритании Лиз Трасс и госсекретаре США Энтони Блинкене.

Речь идёт о том, что после диверсий на "Северных потоках" Трасс якобы отправила Блинкену сообщение с текстом "it’s done", что в переводе означает "всё сделано". Захарова отметила, что не столь важно, каким образом была добыта данная информация, гораздо важнее получить комментарии Лондона.

"Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it’s done"?" — написала дипломат в телеграм-канале.