В МИД РФ призвали Лондон ответить, писала ли Трасс Блинкену после ЧП на газопроводах
Захарова призвала Лондон ответить, писала ли Трасс сообщение Блинкену после диверсий на СП
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала у властей Великобритании объяснений по поводу сообщений в СМИ об экс-премьере Великобритании Лиз Трасс и госсекретаре США Энтони Блинкене.
Речь идёт о том, что после диверсий на "Северных потоках" Трасс якобы отправила Блинкену сообщение с текстом "it’s done", что в переводе означает "всё сделано". Захарова отметила, что не столь важно, каким образом была добыта данная информация, гораздо важнее получить комментарии Лондона.
"Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it’s done"?" — написала дипломат в телеграм-канале.
Причём она добавила, что в ожидании официального ответа находятся миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в произошедшем на газопроводах ЧП.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках", а Захарова отметила, что теперь стало ясно, что хотел скрыть Запад в расследовании.
ТАСС / Zuma