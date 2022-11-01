В Чёрном море готовится провокация с проходом судна по зерновому коридору без досмотра

В Чёрном море готовится провокация с попыткой прохода иностранного судна по зерновому коридору без досмотра и без согласования на фоне того, что накануне Минобороны РФ приостановило движение судов по данному маршруту из-за украинской атаки дронами.

Переписка в телеграм-чате экипажей кораблей. Скриншот © t.me / "Тимофей Ви | The V"

Информация появилась в крупном телеграм-чате моряков. Экипаж одного из кораблей недоумевает и узнаёт у коллег, что делать, если владельцы судна требуют идти в Одессу без инспекции со стороны ООН по зерновому коридору.