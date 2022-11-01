В Чёрном море готовится провокация с проходом судна по зерновому коридору без досмотра
В Чёрном море готовится провокация с попыткой прохода иностранного судна по зерновому коридору без досмотра и без согласования на фоне того, что накануне Минобороны РФ приостановило движение судов по данному маршруту из-за украинской атаки дронами.
Переписка в телеграм-чате экипажей кораблей. Скриншот © t.me / "Тимофей Ви | The V"
Информация появилась в крупном телеграм-чате моряков. Экипаж одного из кораблей недоумевает и узнаёт у коллег, что делать, если владельцы судна требуют идти в Одессу без инспекции со стороны ООН по зерновому коридору.
"Люди, что делать? Зерновой коридор закрыли, а компания хочет, чтобы мы пошли на Украину. Что делать? <...> Мы идём без инспекции ООН", — написано в чате.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки украинских дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. А 31 октября Минобороны РФ объявило о временном прекращении движения судов по коридору безопасности в Чёрном море до выяснения ситуации, так как ВСУ используют этот маршрут для ведения боевых действий против России. Ведомство уведомило о решении Совбез ООН.
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