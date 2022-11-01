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Опубликовано 1 ноября 2022, 11:39

В Госдуме разрабатывают законопроект о декретном отпуске для мужчин

Депутат ГД Буцкая: В России разрабатывается проект о декретном отпуске для мужчин

В России смогут предоставлять декретный отпуск мужчинам. Как рассказала РИА "Новости" первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, разработка такого проекта уже идёт.

"Этот проект находится в разработке. Кажется, что совершенно логично, когда часть декрета сидит мама, какую-то меньшую часть — папа, когда уже не надо грудью кормить", — объяснила парламентарий и добавила, что декрет для мужчин является мировой практикой, которую нужно перенимать и нашей стране.

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А юрист Дзгоева рассказала, сколько должен длиться декрет и как правильно его брать. По её словам, отпуск по беременности и родам может взять только беременная женщина на сроке 30 недель (либо 28 недель, если речь идёт о многоплодной беременности), тогда как отпуск по уходу за ребёнком может оформить отец, бабушка, дедушка и другие родственники.

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Unsplash

Оксана Попова
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