В Госдуме разрабатывают законопроект о декретном отпуске для мужчин

"Этот проект находится в разработке. Кажется, что совершенно логично, когда часть декрета сидит мама, какую-то меньшую часть — папа, когда уже не надо грудью кормить", — объяснила парламентарий и добавила, что декрет для мужчин является мировой практикой, которую нужно перенимать и нашей стране.

А юрист Дзгоева рассказала, сколько должен длиться декрет и как правильно его брать. По её словам, отпуск по беременности и родам может взять только беременная женщина на сроке 30 недель (либо 28 недель, если речь идёт о многоплодной беременности), тогда как отпуск по уходу за ребёнком может оформить отец, бабушка, дедушка и другие родственники.