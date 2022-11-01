"Неверие — это тоже выбор": Батюшка назвал трагедию в Сеуле следствием "игр с дьяволом"

Православный священник Николай Бабкин заявил, что из истории с трагической гибелью людей в результате страшной давки в центре Сеула на Хэллоуин стоит извлечь урок о том, что важно не предаваться всеобщему безумию, но ни в коем случае не злорадствовать по поводу чужой беды.

"Говорят, что во всём виноваты бесы. <...> Большинство погибших — это молодёжь, решившая, что в праздновании Хэллоуина нет ничего плохого. Наглядно для тех, кто считает игры с дьяволом невинной шалостью и весёлым времяпрепровождением. Искренне жаль погибших и их близких, соболезную их родным! Из этой истории стоит извлечь урок, а не злорадствовать, что погибли люди", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Священник подчеркнул, что "погибшие не были сатанистами, а хотели просто повеселиться, вот только неверно выбрали место и время".

"Странно винить одну нечисть в людском безумии. Человек приходит на эти мероприятия своими ногами, чтобы хорошо провести время, а не совершать поклонение нечисти. Он и не догадывается, в чём принимает участие, но это никак не оправдывает игры со злом", — заметил батюшка.