"Неверие — это тоже выбор": Батюшка назвал трагедию в Сеуле следствием "игр с дьяволом"
Православный священник Николай Бабкин назвал трагедию в Сеуле следствием "игр с дьяволом"
Священник Николай Бабкин с супругой. Фото © VK / nickolay_babkin
Православный священник Николай Бабкин заявил, что из истории с трагической гибелью людей в результате страшной давки в центре Сеула на Хэллоуин стоит извлечь урок о том, что важно не предаваться всеобщему безумию, но ни в коем случае не злорадствовать по поводу чужой беды.
"Говорят, что во всём виноваты бесы. <...> Большинство погибших — это молодёжь, решившая, что в праздновании Хэллоуина нет ничего плохого. Наглядно для тех, кто считает игры с дьяволом невинной шалостью и весёлым времяпрепровождением. Искренне жаль погибших и их близких, соболезную их родным! Из этой истории стоит извлечь урок, а не злорадствовать, что погибли люди", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
Священник подчеркнул, что "погибшие не были сатанистами, а хотели просто повеселиться, вот только неверно выбрали место и время".
"Странно винить одну нечисть в людском безумии. Человек приходит на эти мероприятия своими ногами, чтобы хорошо провести время, а не совершать поклонение нечисти. Он и не догадывается, в чём принимает участие, но это никак не оправдывает игры со злом", — заметил батюшка.
Будучи взрослыми людьми, мы сами отвечаем за свой выбор, даже если не верим в дьявола, и неверие — это тоже выбор, напомнил священник. Поэтому, если хочется повеселиться с детьми на каникулах, верующему человеку лучше организовать семейный отдых, "а не предаваться всеобщему безумию", заключил он.
Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина вечером 29 октября. По последним данным, погибло 155 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Изначально сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с трагедией в стране объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.