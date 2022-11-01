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Опубликовано 1 ноября 2022, 09:50
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Взятие опорного пункта ВСУ и сдачу в плен украинских военных сняли с коптера

Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ в Невельском и взяли пленных

Бойцы 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступления у посёлка Невельское взяли опорный пункт ВСУ и захватили пленных. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, показав видео операции с дрона.

Взятие в плен бойцов ВСУ в районе посёлка Невельское. Видео © Народная милиция ДНР

"В ходе наступательных действий в районе населённого пункта Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков. В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные", — цитирует его пресс-служба милиции.

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Ранее сообщалось, что группа военнослужащих Вооружённых сил Украины, едва попав на фронт после мобилизации, менее чем через сутки оказалась в плену. А пленный майор ВСУ заявил, что украинские боевики отправляли видеоотчёты за рубеж о своих действиях в Мариуполе.

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Народная милиция ДНР

Андрей Бражников
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