Взятие опорного пункта ВСУ и сдачу в плен украинских военных сняли с коптера

Бойцы 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступления у посёлка Невельское взяли опорный пункт ВСУ и захватили пленных. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, показав видео операции с дрона.

"В ходе наступательных действий в районе населённого пункта Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков. В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные", — цитирует его пресс-служба милиции.