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1 ноября, 07:38

До 70 тысяч жителей Херсонской области отселят с левого берега Днепра

Сальдо: До 70 тысяч жителей планируют отселить с левого берега Днепра в Херсонской области

В Херсонской области началось перемещение местных жителей с левого берега Днепра. Как рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек. Заявление он озвучил в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Пятнадцатикилометровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани. Мы будем сейчас [вывозить]... уже начали эту работу. Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России", — подчеркнул Сальдо и добавил, что расширение зоны перемещения позволит создать эшелонированную оборону.

Для вынужденно покинувших Херсонскую область открыта горячая линия

Для вынужденно покинувших Херсонскую область открыта горячая линия

Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на регион. Он также указал, что сейчас ситуация на линии фронта держится под контролем, там выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

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ТАСС / STRINGER

Оксана Попова

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