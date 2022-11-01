До 70 тысяч жителей Херсонской области отселят с левого берега Днепра

В Херсонской области началось перемещение местных жителей с левого берега Днепра. Как рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек. Заявление он озвучил в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Пятнадцатикилометровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани. Мы будем сейчас [вывозить]... уже начали эту работу. Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России", — подчеркнул Сальдо и добавил, что расширение зоны перемещения позволит создать эшелонированную оборону.