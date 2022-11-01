В Киеве восстановили подачу воды и электричества
Мэр Кличко: В Киеве восстановили водоснабжение и подачу электричества
В Киеве восстановили водоснабжение и подачу электричества. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Водоснабжение в доме киевлян полностью восстановили. Благодарю специалистов "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Энергоснабжение в Киеве также восстановили", — написал он в телеграм-канале.
При этом украинский мэр добавил, что всё еще продолжаются отключения света в связи с дефицитом в энергосистеме.
Как писал Лайф, утром 31 октября воздушная тревога звучала практически по всей территории Украины: ВС РФ продолжили наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что из 50 выпущенных ракет украинская противовоздушная оборона якобы сбила 44. Однако повреждения в областях свидетельствуют не о столь эффективной работе ПВО. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света, в Харькове встало метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС город тоже остался без света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС.
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