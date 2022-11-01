В Киеве восстановили подачу воды и электричества

В Киеве восстановили водоснабжение и подачу электричества. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Водоснабжение в доме киевлян полностью восстановили. Благодарю специалистов "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Энергоснабжение в Киеве также восстановили", — написал он в телеграм-канале.