Что известно об ударах по Украине 31 октября Во многих городах, включая Киев, перебои со светом, водой и интернетом. Специалисты отмечают, что новые удары ещё опаснее для энергетики страны и вероятность их повторения крайне велика 88217 88217 Коллаж © LIFE. Фото © hdpic.club, © Shutterstock

Последние новости по Украине на сегодня

Утром 31 октября ряд украинских СМИ сообщил о серии взрывов в нескольких регионах страны.

— В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По некоторым данным, только в Киеве обесточено более 350 тысяч квартир. В 09:40 местные жители насчитали более десяти взрывов.

Военные эксперты отмечают, что немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T, на которые Киев возлагал большие надежды, били в молоко, и оказались также бессильны против российских ракет, как и советские С-300 и "Бук" ранее.

О прилётах сообщили в подконтрольной Киеву части Запорожья, где в районе Днепрогэса наблюдалось сильное задымление, а также в Харькове, где временно приостановлена работа метро.

Объекты критической инфраструктуры атакованы в Черкасской, Сумской, Черновицкой, Кировоградской и других областях. Как сообщает Украинская железная дорога, часть железнодорожных линий на Украине обесточена, на маршруты выводятся тепловозы. Практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Карта ударов по Украине

Как стало известно в первой половине дня, в результате ракетных ударов серьёзно повреждены крупнейшие ГЭС днепровского каскада. Там зафиксировано прямое попадание по подстанции и открытому распределительному устройству (ОРУ) Днепрогэс в подконтрольной Киеву части Запорожья. Это пятая ступень каскада ГЭС Днепра, мощность 1578,6 МВТ.

Аналогичное повреждение у Кременчугской ГЭС, которая находится в Светловодске Кременчугской области. Это третья ступень каскада ГЭС Днепра мощностью 700,4 МВт.

Карта ударов по Украине 31 октября. Инфографика © LIFE

Также повреждена вторая ступень каскада — Каневская ГЭС в Черкасской области с мощностью 500 МВт. Ещё одно попадание по ОРУ зафиксировано на Днестровской ГЭС вблизи города Новоднестровска Черновицкой области возле границы с Молдавией. Мощность — 1296 МВт.

Эксперты называют последствия новых ударов катастрофическими, отмечая, что результативность попаданий гораздо выше той, что наблюдалась в первые дни прилётов. Если перевести на язык цифр, получится, что урон от сегодняшних ракетных ударов ВС РФ, с учётом географии разрушений, может достигнуть 3 ГВт. Это примерно треть всей генерации Украины.

12 октября Лайф писал, что те трудности — только начало больших проблем Украины как в мирной жизни, так и на поле боя. 19 октября советник министра энергетики Украины Александр Харченко заявлял, что поражено 40% энергетической инфраструктуры Украины. Новые удары ставят под вопрос существование всей генерации Украины, и здесь включается не просто количественный фактор, но и качественный — сам характер целей.

Что будет с Украиной после ударов 31 октября

Фото © Getty Images / Ashley Chan / SOPA Images / LightRocket

По словам инженера-электроэнергетика Николая Жданова, в понедельник, 31 октября, перевёрнута новая страница в истории “отключения” украинской энергетики. Если раньше ВС РФ не трогали подстанции вокруг ГЭС, теперь взялись и за них, и это будет иметь самые печальные последствия. После ударов, стартовавших 10 октября, украинские энергетики имели возможность перераспределять электричество, теперь, похоже, они потеряют эту возможность.

ГЭС — это основной регулятор для балансирования системы. То есть с помощью ГЭС легко корректировать мощность при необходимости, так как мощность ГЭС изменяется очень просто путём увеличения/уменьшения подачи воды, в определённых пределах, конечно. Думаю, так решили уменьшить "пространство для манёвра" энергетикам тамошним Николай Жданов Инженер-электроэнергетик

Если ВС РФ выведет из строя все открытые распределительные устройства, стоящие на крупнейших подстанциях, перебрасывать электричество на регионы, оставшиеся без света, станет намного сложнее.

Собственно, самого электричества-то станет меньше. Стабильность остального станет никакой. То есть если вдруг резко появится какой-то большой потребитель, то он, скорее всего, отвалится из-за отсутствия быстрого "запаса", который обеспечивали ГЭС Николай Жданов Инженер-электроэнергетик

Эксперт обратил внимание на то, что изначально у Украины был большой запас энергетической мощности. Напомним, что до ракетных ударов по критической инфраструктуре Киев собирался поставлять излишки электричества в Европу. Это было возможно благодаря тому, что энергетическая система УССР, нынешней Украины, строилась как раз на случай войны.

Запас огромный. Топология сетей — гигантская. Строили в Союзе именно на случай боевых действий. Если вывести из строя все трансформаторы 750/330кВ, Киев не сможет решить эту проблему в ближайшем будущем, особенно самостоятельно Николай Жданов Инженер-электроэнергетик

Энергетика Украины сегодня есть, а завтра может кончиться

Фото © Getty Images / Oleksandr Khomenko / NurPhoto

Вывод из строя электрической инфраструктуры — главная, но не единственная проблема, которую Киеву придётся как-то решать в условиях провалов ВСУ на Купянском, Лиманском, Николаевско-Криворожском (суммарные потери украинской армии 580 военнослужащих, три танка, 27 единиц БМП, БТР и другой тяжёлой техники и 35 автомобилей) и других направлениях.

По состоянию на 13 часов дня 80% жителей Киева остались без воды после ракетных ударов 31 октября. По словам очевидцев, киевляне выстраиваются в длинные очереди за водой из-за аварийных отключений. Мэр Киева призвал запасаться водой из ближайших бюветов и точек продаж.

Помимо Киева и Киевской области прекращено водоснабжение в Житомирской и Кировоградской областях. Это всё, что известно на данный момент, но карта повреждений обновляется постоянно.

Напомним, 10 октября в зоне прилетов оказались энергетические комплексы, расположенные в Винницкой области, Запорожье, на Николаевщине, в Киеве, Львове, Ровно, Одесской, Хмельницкой областях. Тогда отмечалось, что если данные меры не приведут руководство Украины к переговорам и выполнению требований России, то ВКС, ВМФ и ракетные войска взвинтят темп ещё сильнее. Похоже, этот момент настал.

Фото © Shutterstock Нужно ли дальше наносить удары по энергетике Украины? 0 Нужно Пока хватит Затрудняюсь ответить

Авторы Сергей Андреев