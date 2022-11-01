В Красноярском крае мужчина убил соперника на дуэли, приревновав к жене

В городе Назарово Красноярского края ревнивый муж вызвал нового ухажёра возлюбленной на дуэль и застрелил его. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Пистолет погибшего жителя города Назарово, с которым он пришёл на дуэль. Фото © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Как установило следствие, 43-летний мужчина находился в процессе развода с женой, но тут узнал, что супруга уже начала новые отношения. В приступе ревности он вызвал 46-летнего соперника на дуэль, и 31 октября они встретились. Оба пришли с огнестрельным оружием к месту поединка.

"В ходе ссоры на почве ревности подозреваемый произвёл в потерпевшего несколько выстрелов из ружья, причинив ранения в области грудной клетки, брюшной полости и лица. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — пояснили в ведомстве.

Сейчас ревнивец задержан, в скором времени ему изберут меру наказания в виде заключения под стражу и предъявят обвинение, уточнили правоохранители.