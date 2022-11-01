В Красноярском крае мужчина убил соперника на дуэли, приревновав к жене
Оружие, из которого был убит житель города Назарово. Обложка © СУ СК РФ по Красноярскому краю
В городе Назарово Красноярского края ревнивый муж вызвал нового ухажёра возлюбленной на дуэль и застрелил его. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.
Пистолет погибшего жителя города Назарово, с которым он пришёл на дуэль. Фото © СУ СК РФ по Красноярскому краю
Как установило следствие, 43-летний мужчина находился в процессе развода с женой, но тут узнал, что супруга уже начала новые отношения. В приступе ревности он вызвал 46-летнего соперника на дуэль, и 31 октября они встретились. Оба пришли с огнестрельным оружием к месту поединка.
"В ходе ссоры на почве ревности подозреваемый произвёл в потерпевшего несколько выстрелов из ружья, причинив ранения в области грудной клетки, брюшной полости и лица. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — пояснили в ведомстве.
Сейчас ревнивец задержан, в скором времени ему изберут меру наказания в виде заключения под стражу и предъявят обвинение, уточнили правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Александровске Пермского края нашли тело убитого из ружья 44-летнего мужчины. По версии СУ СКР по региону, в убийстве подозревается товарищ жертвы. Мужчина задержан правоохранительными органами.