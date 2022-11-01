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1 ноября, 07:32

В Красноярском крае мужчина убил соперника на дуэли, приревновав к жене

<p>Оружие, из которого был убит житель города Назарово. Обложка ©<a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1736611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СУ СК РФ по Красноярскому краю</a></p>

Оружие, из которого был убит житель города Назарово. Обложка © СУ СК РФ по Красноярскому краю

В городе Назарово Красноярского края ревнивый муж вызвал нового ухажёра возлюбленной на дуэль и застрелил его. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Пистолет погибшего жителя города Назарово, с которым он пришёл на дуэль. Фото © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Пистолет погибшего жителя города Назарово, с которым он пришёл на дуэль. Фото © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Как установило следствие, 43-летний мужчина находился в процессе развода с женой, но тут узнал, что супруга уже начала новые отношения. В приступе ревности он вызвал 46-летнего соперника на дуэль, и 31 октября они встретились. Оба пришли с огнестрельным оружием к месту поединка.

"В ходе ссоры на почве ревности подозреваемый произвёл в потерпевшего несколько выстрелов из ружья, причинив ранения в области грудной клетки, брюшной полости и лица. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — пояснили в ведомстве.

Сейчас ревнивец задержан, в скором времени ему изберут меру наказания в виде заключения под стражу и предъявят обвинение, уточнили правоохранители.

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Ранее сообщалось, что в Александровске Пермского края нашли тело убитого из ружья 44-летнего мужчины. По версии СУ СКР по региону, в убийстве подозревается товарищ жертвы. Мужчина задержан правоохранительными органами.

Татьяна Миссуми

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