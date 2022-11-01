Призванные в рамках частичной мобилизации продолжают совершенствовать мастерство во взрывном деле на полигонах Балтийского флота. Под руководством опытных инструкторов они изучают классификацию, состав и характеристики различных взрывчатых веществ, сообщило Минобороны РФ.

Мобилизованные совершенствуют мастерство во взрывном деле на полигонах Балтфлота. Видео © Минобороны России

В ходе обучения военные практикуют самостоятельное изготовление боевых зарядов для применения в заданных условиях, отрабатывают задачи поиска, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов.

"Тренировки каждодневные, занимаемся каждый день либо проходим полосы препятствий, также выезжаем в поля, занятия по взрывному делу, также вождение, стрельбы. На месте не сидим, готовимся постоянно, интенсивно", — рассказал доброволец Евгений.