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1 ноября, 06:47

Мобилизованные совершенствуют мастерство во взрывном деле на полигонах Балтфлота

Призванные в рамках частичной мобилизации продолжают совершенствовать мастерство во взрывном деле на полигонах Балтийского флота. Под руководством опытных инструкторов они изучают классификацию, состав и характеристики различных взрывчатых веществ, сообщило Минобороны РФ.

Мобилизованные совершенствуют мастерство во взрывном деле на полигонах Балтфлота. Видео © Минобороны России

В ходе обучения военные практикуют самостоятельное изготовление боевых зарядов для применения в заданных условиях, отрабатывают задачи поиска, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов.

"Тренировки каждодневные, занимаемся каждый день либо проходим полосы препятствий, также выезжаем в поля, занятия по взрывному делу, также вождение, стрельбы. На месте не сидим, готовимся постоянно, интенсивно", — рассказал доброволец Евгений.

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Ранее Лайф писал, что призванные в рамках частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации для помощи военным, находящимся на передовой. Как рассказал командир одного из подразделений ВС РФ, благодаря помощи новобранцев реактивная артиллерия на Запорожском направлении серьёзно усилила свою огневую мощь.

Обложка ©

Минобороны России

Николь Вербер

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