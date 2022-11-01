В Казахстане при столкновении поезда с машиной погибло шесть человек

В Казахстане на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль Audi и поезд. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, в результате аварии погибло шесть человек.

ДТП произошло сегодня утром в селе Карасу Меркенского района. По предварительной информации, водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал у железнодорожного переезда, после чего произошло столкновение с подвижным составом. В автомобиле находилось шесть пассажиров.

"В результате ДТП погибло шесть человек. <…> На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа", — указали в пресс-службе МВД.