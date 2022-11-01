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1 ноября, 06:38

В Казахстане при столкновении поезда с машиной погибло шесть человек

<p>В Казахстане при столкновении поезда с машиной погибло шесть человек. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/POLICE_of_KZ/4873" target="_blank" rel="noopener noreferrer">POLICE_of_KZ</a></p>

В Казахстане при столкновении поезда с машиной погибло шесть человек. Обложка © t.me / POLICE_of_KZ

В Казахстане на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль Audi и поезд. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, в результате аварии погибло шесть человек.

ДТП произошло сегодня утром в селе Карасу Меркенского района. По предварительной информации, водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал у железнодорожного переезда, после чего произошло столкновение с подвижным составом. В автомобиле находилось шесть пассажиров.

"В результате ДТП погибло шесть человек. <…> На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа", — указали в пресс-службе МВД.

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Ранее Лайф рассказывал, что пассажирский автобус, следовавший из Казахстана в Екатеринбург, перевернулся в Челябинской области. По предварительной информации, водитель не справился с управлением в условиях снегопада и допустил опрокидывание автобуса в кювет. Пострадало 24 человека.

Оксана Попова

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