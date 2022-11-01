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1 ноября, 07:07

СК завершил расследование дела об убийстве криминального авторитета Алика Рыжего

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Матлаба Султанова — исполнителя убийства известного криминального авторитета Али Мусейб-оглы Гейдарова по прозвищу Алик Рыжий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадры следственных действий на месте убийства Альберта Рыжего. Видео © Следком (архив)

В апреле 2021 года в тренажёрном зале элитного жилого комплекса "Алые паруса" средь бела дня был застрелен 40-летний криминальный авторитет Али Мусейб-оглы Гейдаров, или, как его называли в широких кругах, Алик Рыжий. Убийца выстрелил в жертву и попытался скрыться с места преступления. Между домами, где расположен фитнес-клуб, он оставил рюкзак с пистолетом-пулемётом "Скорпион" и двумя полными магазинами от него. Авторитет скончался на месте происшествия.

Убийцу задержали уже спустя несколько часов. При обыске оперативники изъяли у Матлаба Султанова орудие преступления и боеприпасы. Киллер изначально заявлял, что убил Рыжего из-за мести за оскорбление. Однако спустя время признался в исполнении заказного убийства.

"Мотивом совершения преступления послужила предпринимательская деятельность потерпевшего и передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области", — заявили в СК.

В пресс-службе также рассказали, что в отношении двух подозреваемых, причастных к совершению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство. Они объявлены в розыск.

Тихий сосед Рыжего: что известно про киллера, убившего вора в законе в элитном фитнес-клубе

Тихий сосед Рыжего: что известно про киллера, убившего вора в законе в элитном фитнес-клубе

Лайф рассказывал, что в апреле 2021-го в фитнес-клубе элитного ЖК "Алые паруса" на глазах посетителей был застрелен криминальный авторитет Али Мусейб-оглы Гейдаров (Альберт Рыжий). Убийца записался в местный тренажёрный зал под чужим именем и выслеживал жертву около двух недель. Расправа попала на камеры видеонаблюдения.

Обложка ©

Следком

Оксана Попова
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