Глава Минцифры выступил против "драконовских мер" для уехавших айтишников

Глава Минцифры Шадаев выступил против введения ограничений в отношении IT-специалистов, которые приняли решение уехать из России. По его мнению, нужно действовать иначе и создать такие условия, чтобы они захотели вернуться на родину.

"Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть", — указал он CNews Forum 2022.

При этом глава российского Минфина считает, что решения в сфере безопасности компаниям нужно принимать самолично, например, в случае с системными администраторами, которые владеют доступом к ключевым системам, — могут они работать из-за рубежа или нет.

"Наша задача — разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать", — подчеркнул Шадаев.