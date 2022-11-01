Минцифры пообещало не запрещать госслужащим личные переписки в иностранных мессенджерах
Российские госслужащие смогут продолжать личные переписки в иностранных мессенджерах, однако рабочие вопросы им придётся решать только в отечественных аналогах. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на конференции CNews Forum 2022.
"Где информация, которой обмениваются сотрудники госкомпаний, представляет ценность с точки зрения государства, будет ограничение для рабочих коммуникаций. Это не значит, что какие-то зарубежные мессенджеры будут запрещаться для личного общения. Для рабочей коммуникации, конечно, должны использоваться рабочие инструменты, это вопрос кибергигиены", — пояснил он.
А ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин призвал российских чиновников переходить с YouTube на Rutube, так как американский видеохостинг продолжает политику закрытия отечественных каналов.
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