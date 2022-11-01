Дерматолог назвала эффективные способы борьбы с трещинами на пятках

Трещины и шелушения на пятках у людей встречаются достаточно часто, такой недуг называется кератодермией. У её появления может быть несколько причин, в том числе связанных с генетикой. На вопрос, как от неё наиболее эффективно избавиться, Лайфу ответила врач-дерматолог медицинского центра "Андреевские больницы — НЕБОЛИТ" Ирина Куракина.

"Кератодермия бывает наследственной, врождённой. В таких случаях необходима консультация генетика. Но чаще всего с кератодермией, особенно подошвенной‚ обращаются взрослые пациенты, и такая приобретённая кератодермия может иметь различные причины возникновения. Наиболее частыми причинами приобретённой кератодермии стоп являются грибковые заболевания, метаболические и гормональные нарушения (менопауза, гипотиреоз, беременность)‚ а также кожные заболевания, такие как псориаз, экзема, болезнь Девержи", — отметила Куракина.

В случае грибкового поражения стоп человеку необходимо взять соскоб кожи на патогенные грибы. Если они будут обнаружены, врач выпишет противогрибковые препараты. А вот в остальных случаях необходимо исключить нарушение функций щитовидной железы, недостаточность гормонов эстрогенов, травматический кератоз (с ним часто сталкиваются люди с лишним весом, артрозом, плоскостопием, недостатком витаминов A, E, D и С и другими недугами). Если же у человека зафиксирован сахарный диабет, то гиперкератоз может быть следствием нарушения обмена веществ и микроциркуляции сосудов.

Для лечения кератодермий применяются различные мази (размягчающие и отшелушивающие), мази с мочевиной, витамины, препараты для улучшения гидратации кожи и кровоснабжения периферических сосудов. В тяжёлых случаях врач может назначить мазь на основе кортикостероидных гормональных средств.

"Ежедневно мыть ноги и потом смазывать жирным кремом или бальзамном для ног, помогут также ванночки с глицерином, крахмалом, морской солью, содовые ванночки с обязательным нанесением питательного крема для стоп. Раз в две-три недели обрабатывать пилкой или специальной щёточкой для пяток. С маслом чайного дерева при глубоких трещинах, чтобы они не инфицировались. Для правильной диагностики типа кератодермии и правильной тактики лечения пациенту необходима консультация дерматолога", — подытожила специалист.