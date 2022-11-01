Союзные силы отбили очередную атаку ВСУ на Бериславском направлении
Стремоусов: Союзные силы отбили атаку ВСУ на Бериславском направлении
Союзные силы сумели отбить очередную атаку ВСУ, которая была предпринята на Херсонском направлении со стороны Никополя. Об этом в телеграм-канале сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
Союзные силы отбили очередную попытку атаки ВСУ на Херсонском направлении. t.me / Кирилл Стремоусов
"Буквально только что на Бериславском направлении в районе Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жёстко отбиты и откатились обратно. Сейчас уточняем количество подбитой бронетехники и погибших. Процессы идут. Мы не говорим о большом крупномасштабном наступлении, но попытки наступления есть. Прорваться никто не может", — заявил Стремоусов.
Ранее Лайф сообщал, что бойцы 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступления у посёлка Невельское взяли опорный пункт ВСУ и захватили пленных.
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