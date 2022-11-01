Союзные силы отбили очередную атаку ВСУ на Бериславском направлении

Союзные силы сумели отбить очередную атаку ВСУ, которая была предпринята на Херсонском направлении со стороны Никополя. Об этом в телеграм-канале сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

"Буквально только что на Бериславском направлении в районе Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жёстко отбиты и откатились обратно. Сейчас уточняем количество подбитой бронетехники и погибших. Процессы идут. Мы не говорим о большом крупномасштабном наступлении, но попытки наступления есть. Прорваться никто не может", — заявил Стремоусов.