Спецназ ВСУ отрабатывает в Запорожье высадку десанта

Более 200 бойцов сил Специальных операций ВСУ отрабатывают навыки по высадке десанта на территории комбината "Звезда" в городе Запорожье. Как рассказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, тренировки проходят на причале завода.

"Там находятся большие пустые нефтехранилища на относительном отдалении от жилых домов, всё оцеплено. Постоянно происходят высадки десанта, направляющегося с правого берега [Днепра] на левый", — сообщил Рогов и добавил, что речь идёт более чем о 200 бойцах.