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Опубликовано 1 ноября 2022, 05:55

Спецназ ВСУ отрабатывает в Запорожье высадку десанта

Рогов: Более 200 спецназовцев ВСУ в Запорожье отрабатывают высадку десанта

Более 200 бойцов сил Специальных операций ВСУ отрабатывают навыки по высадке десанта на территории комбината "Звезда" в городе Запорожье. Как рассказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, тренировки проходят на причале завода.

"Там находятся большие пустые нефтехранилища на относительном отдалении от жилых домов, всё оцеплено. Постоянно происходят высадки десанта, направляющегося с правого берега [Днепра] на левый", — сообщил Рогов и добавил, что речь идёт более чем о 200 бойцах.

Командир артиллерии сообщил о деморализации ВСУ после неудачных попыток прорыва
Командир артиллерии сообщил о деморализации ВСУ после неудачных попыток прорыва

Лайф рассказывал, что несколько дней назад российские венные отбили попытку украинского десанта высадиться в районе Запорожской атомной электростанции. Противник понёс потери и отступил. Сейчас власти уточняют количество участвовавших в операции боевых лодок.

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ТАСС / Zuma

Оксана Попова
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