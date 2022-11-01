В Бразилии дальнобойщики перекрыли дороги в поддержку проигравшего выборы Болсонару

Дальнобойщики перекрыли несколько дорог в 23 бразильских штатах в знак поддержки проигравшего на президентских выборах Жаира Болсонару. Как сообщает портал G1, транспортные блокады появились через несколько часов после объявления результатов голосования.

Основная часть блокад выстроена на федеральных трассах, в основном в южных и центрально-западных штатах страны. Согласно данным агентства, заграждения установлены более чем на ста дорогах. Пробки, в частности, привели к к отмене нескольких рейсов в одном из крупнейших аэропортов Бразилии — Сан-Паулу.