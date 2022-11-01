В Бразилии дальнобойщики перекрыли дороги в поддержку проигравшего выборы Болсонару
G1: В 23 штатах Бразилии водители грузовиков перекрыли дороги в поддержку Болсонару
В 23 штатах Бразилии водители грузовиков перекрыли дороги в поддержку Болсонару. Обложка © Twitter / jovemcristaosro
Дальнобойщики перекрыли несколько дорог в 23 бразильских штатах в знак поддержки проигравшего на президентских выборах Жаира Болсонару. Как сообщает портал G1, транспортные блокады появились через несколько часов после объявления результатов голосования.
Основная часть блокад выстроена на федеральных трассах, в основном в южных и центрально-западных штатах страны. Согласно данным агентства, заграждения установлены более чем на ста дорогах. Пробки, в частности, привели к к отмене нескольких рейсов в одном из крупнейших аэропортов Бразилии — Сан-Паулу.
"Большинство членов Верховного федерального суда сегодня ночью подтвердили решение, дающее распоряжение федеральной дорожной полиции и военной полиции разблокировать дороги, незаконно перекрытые манифестантами в поддержку президента Жаира Болсонару", — написал портал. Также известно, что переговоры с протестующими уже начались.
Лайф сообщал, что по результатам обработки 97,1% протоколов с участков в рамках второго тура голосования Лула да Силва одержал победу на выборах главы Бразилии. Конкурента Жаира Болсонару он обогнал на два миллиона голосов. Будущий президент также обозначил свою главную задачу, заявив, что в первую очередь будет бороться с голодом в Бразилии. Российский лидер Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах.