КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР в очередной раз произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету", — говорится в сообщении агентства.

По данным СМИ, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана Японии подтвердила пуск снаряда со стороны КНДР. Там также отметили, что морякам при обнаружении обломков ракеты нужно сообщить об этом властям и ни в коем случае к ним не приближаться.