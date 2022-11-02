Лондон готовит секретный план действий на случай отключения электричества

Лондон не хочет, чтобы его связывали с Киевом, и потому не разглашает сведения о плане действий на случай отключения электроэнергии. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает газета The Guardian.

Издание разместило публикацию, согласно которой британские власти тестируют секретный план действий на случай отключения электричества — Programme Yarrow. Газета ознакомилась с документами и пришла к выводу, что все сектора экономики при наихудшем развитии событий столкнутся с "серьёзными нарушениями" — и они могут продолжаться длительное время.

Информацию об этом плане власти страны разглашать не хотят, поскольку опасаются, что Великобританию станут рассматривать как нечто, связанное с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни, утверждает газета. В частности, собеседник The Guardian подчеркнул, что парламенту в этой же ситуации нужно думать, как можно помочь людям заранее.

"Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти", — сказал источник.

Ранее это же издание информировало, что свыше двух миллионов домохозяйств в Великобритании имеют долги по счетам за электроэнергию. По данным энергетического регулятора Ofgem, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Соединённом Королевстве не оплатили счета за электричество, ещё 1 858 585 — задолжали за газ.