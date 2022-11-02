Россиянам дали совет, куда вложить 10 тысяч рублей

Создание стабильного инвестпортфеля не обязательно предполагает, что в ценные бумаги необходимо вкладывать значительные денежные суммы. Начать инвестировать можно даже при наличии суммы от 10 тысяч рублей в месяц, об этом в беседе с агентством "Прайм" заявила руководитель проектов ИК"ВЕЛЕС Капитал" Валентина Савенкова.

Специалист заметила, что начинающие инвесторы вкладывают небольшие суммы на регулярной основе. Для формирования "рационального" инвестиционного портфеля достаточно 10-20 тысяч рублей, сказала Савенкова.

По её словам, большинство российских бумаг — "Газпрома", "Новатэка", "Сбербанка" — торгуются лотами менее трех тысяч рублей. ОФЗ торгуются лотами от тысячи. Выходит, что на 6-10 тысяч можно составить относительно диверсифицированный инвестиционный портфель.