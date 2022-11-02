"Иван", простите, "Иэн": Байден изрёк сразу две глупости в одном выступлении

Президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь публично оговорился: на сей раз американский лидер назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иэн" "Иваном". Выступление главы Белого дома проходило как раз в штате Флорида.

"В прошлый раз я был во Флориде почти месяц назад из-за урагана "Иван". "Иэн", извините", — сказал Байден, говоря об экономических мерах.

Напомним, в этом же выступлении американский президент перепутал Украину с Ираком. Свою оплошность Байден объяснил тем, что в ходе выступления он думал об Ираке, так как там умер его сын.

Ураган "Иэн" в конце сентября — начале октября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения. Из-за стихии без света осталось более 2,5 миллиона потребителей. Ураган также парализовал работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти страны заявили, что он нанёс "исторический" ущерб.