Байден запутался, в какой стране умер его сын

Президент США Джо Байден во время выступления 2 ноября в штате Флорида перепутал Украину с Ираком. Трансляция речи президента велась на канале Белого дома в YouTube.

"Инфляция — это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России. Простите, война на Украине", — заявил американский лидер, вовремя поправившись.

Свою оплошность в речи президент объяснил тем, что в ходе выступления он думал об Ираке, так как там умер его сын.

Старший сын Байдена Бо в 2008–2009 годах проходил службу в этой стране, в 2015 году он скончался от рака мозга в возрасте 46 лет. Президент считает, что спровоцировать болезнь могли токсичные вещества, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах.

Примечательно, что в этом же выступлении Байден допустил ещё одну ошибку: президент назвал обрушившийся недавно на Флориду ураган "Иэн" "Иваном".