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1 ноября, 21:46

Байден запутался, в какой стране умер его сын

Байден перепутал конфликт на Украине с Ираком, где умер его сын

Президент США Джо Байден во время выступления 2 ноября в штате Флорида перепутал Украину с Ираком. Трансляция речи президента велась на канале Белого дома в YouTube.

"Инфляция это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России. Простите, война на Украине", заявил американский лидер, вовремя поправившись.

Байден напугал американцев новой оговоркой

Байден напугал американцев новой оговоркой

Свою оплошность в речи президент объяснил тем, что в ходе выступления он думал об Ираке, так как там умер его сын.

Старший сын Байдена Бо в 2008–2009 годах проходил службу в этой стране, в 2015 году он скончался от рака мозга в возрасте 46 лет. Президент считает, что спровоцировать болезнь могли токсичные вещества, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах.

Примечательно, что в этом же выступлении Байден допустил ещё одну ошибку: президент назвал обрушившийся недавно на Флориду ураган "Иэн" "Иваном".

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден чуть не упал со сцены, посылая воздушный поцелуй в зал. Это произошло после выступления перед демократами в Филадельфии.

Ведущий передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон ранее заявил, что Байден употребляет таблетки для стимуляции работы мозга. Поводом к подобного рода разговорам о когнитивных способностях американского лидера стали участившиеся случаи его забывчивости и дезориентации в пространстве. Так, недавно Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. А во время речи в Тель-Авиве глава Белого дома оговорился и пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста". Он перепутал слова honor ("честь") и horror ("ужас").

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Al Drago

Юлия Коновалова

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