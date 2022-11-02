Байден запутался, в какой стране умер его сын
Байден перепутал конфликт на Украине с Ираком, где умер его сын
Президент США Джо Байден во время выступления 2 ноября в штате Флорида перепутал Украину с Ираком. Трансляция речи президента велась на канале Белого дома в YouTube.
"Инфляция — это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России. Простите, война на Украине", — заявил американский лидер, вовремя поправившись.
Свою оплошность в речи президент объяснил тем, что в ходе выступления он думал об Ираке, так как там умер его сын.
Старший сын Байдена Бо в 2008–2009 годах проходил службу в этой стране, в 2015 году он скончался от рака мозга в возрасте 46 лет. Президент считает, что спровоцировать болезнь могли токсичные вещества, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах.
Примечательно, что в этом же выступлении Байден допустил ещё одну ошибку: президент назвал обрушившийся недавно на Флориду ураган "Иэн" "Иваном".
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден чуть не упал со сцены, посылая воздушный поцелуй в зал. Это произошло после выступления перед демократами в Филадельфии.
Ведущий передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон ранее заявил, что Байден употребляет таблетки для стимуляции работы мозга. Поводом к подобного рода разговорам о когнитивных способностях американского лидера стали участившиеся случаи его забывчивости и дезориентации в пространстве. Так, недавно Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. А во время речи в Тель-Авиве глава Белого дома оговорился и пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста". Он перепутал слова honor ("честь") и horror ("ужас").
ТАСС / ЕРА / Al Drago