Раскрыты нюансы подготовки Байдена к переизбранию
WP: Байден работает над выборами президента вместе со старшими советниками
Действующий американский лидер Джо Байден вместе с супругой Джил с начала сентября проводят встречи со старшими советниками в Белом доме: они посвящены подготовке к возможному участию в президентских выборах в ноябре 2024 года. Этими данными со ссылкой на собственные источники делится The Washington Post.
"Президент Байден и первая леди Джил Байден проводят встречи начиная с сентября со старшими советниками в Белом доме по подготовке к потенциальной кампании по переизбранию в 2024 году, согласно сообщениям ряда лиц, знакомых с планами", — пишет газета.
Во встречах задействована "очень малая группа" участников. Сам же Байден пока не объявлял об окончательном решении баллотироваться, несмотря на публичные заявления о таковом желании. По информации издания, в работу по подготовке вовлечены двое советников американской администрации — Анита Данн и Джен Диллон, которые играли руководящие роли в предвыборной кампании 2020 года, в результате которой Байден стал главой Белого дома.
Данн и Диллон общаются также с участниками успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона.
"Байден предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в неё включится [Дональд] Трамп", — полагает газета, уточняя, что формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено уже в начале следующего года.
Пока неизвестно, кто ещё из демократов может объявить об интересе к участию в выборах президента США, но, по данным собеседников газеты, Демократический национальный комитет, осуществляющий управление Демократической партией, исторически работает как "подразделение президентской политической операции", когда в Белом доме находится демократ.
Как отметили источники, "реальность такова, что поле у республиканцев также начнёт приобретать очертания, но они, по правде говоря, будут соревноваться друг против друга".
Ранее Байден в беседе с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном уже заявлял, что намерен снова принять участие в выборах главы государства. В Федеральную избирательную комиссию Штатов подана заявка на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского лидера в выборах 2024 года. Позже нынешний президент США вновь заявил о намерении участвовать в выборах главы Белого дома.
ТАСС / AP / Evan Vucci