Раскрыты нюансы подготовки Байдена к переизбранию

Действующий американский лидер Джо Байден вместе с супругой Джил с начала сентября проводят встречи со старшими советниками в Белом доме: они посвящены подготовке к возможному участию в президентских выборах в ноябре 2024 года. Этими данными со ссылкой на собственные источники делится The Washington Post.

"Президент Байден и первая леди Джил Байден проводят встречи начиная с сентября со старшими советниками в Белом доме по подготовке к потенциальной кампании по переизбранию в 2024 году, согласно сообщениям ряда лиц, знакомых с планами", — пишет газета.

Во встречах задействована "очень малая группа" участников. Сам же Байден пока не объявлял об окончательном решении баллотироваться, несмотря на публичные заявления о таковом желании. По информации издания, в работу по подготовке вовлечены двое советников американской администрации — Анита Данн и Джен Диллон, которые играли руководящие роли в предвыборной кампании 2020 года, в результате которой Байден стал главой Белого дома.

Данн и Диллон общаются также с участниками успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона.

"Байден предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в неё включится [Дональд] Трамп", — полагает газета, уточняя, что формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено уже в начале следующего года.

Пока неизвестно, кто ещё из демократов может объявить об интересе к участию в выборах президента США, но, по данным собеседников газеты, Демократический национальный комитет, осуществляющий управление Демократической партией, исторически работает как "подразделение президентской политической операции", когда в Белом доме находится демократ.