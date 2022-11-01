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1 ноября, 20:28

"Власть народу — за 8 долларов": Маск назначил цену за синюю галку в Twitter

Маск предлагает ввести платную подписку на верифицированный аккаунт в Twitter

Американский бизнесмен, новый владелец Twitter Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в соцсети. Соответствующее заявление миллиардер сделал на своей странице в социальной сети.

"Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть "синяя галочка" или её нет, полная ерунда. Власть народу — за восемь долларов в месяц", — написал Маск.

Он предложил также корректировать цену в зависимости от платёжеспособности населения в различных странах. Для "желающих сотрудничать" Маск предусмотрел "возможность обхода платного доступа".

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Сейчас верификация аккаунтов осуществляется соцсетью бесплатно. Основным требованием являются три составляющих — подлинность аккаунта, значимость, активность. Обратиться за верификацией может каждый пользователь, который сочтёт себя соответствующим этим требованиям. С пометкой "важно" на сайте соцсети указано: "Twitter не продаёт голубые знаки верификации".

Предложение Маска вызвало резонанс среди подписчиков: уже верифицированные пользователи задаются вопросами о судьбе их аккаунтов, многие напоминают миллиардеру его же слова о том, что он купил компанию не с целью зарабатывать деньги. Некоторые юзеры пытаются торговаться.

Заявление Маска, который недавно купил соцсеть за 44 миллиарда долларов, продолжило серию публикаций СМИ, ранее сообщивших о планах бизнесмена ввести платную подписку для обладателей верифицированных аккаунтов. Сообщалось о намерении ввести ежемесячную подписку для верифицированных пользователей по цене 19,99 доллара в месяц.

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Напомним, 28 октября Илон Маск возглавил "Твиттер", отправив прежнее руководство компании в отставку. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру "Твиттера". Маск также уже анонсировал новые правила верификации пользователей "Твиттера" — она позволяет пользователю показывать подписчикам, что его личность как владельца профиля подтверждена.

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ТАСС / EPA / Carina Johansen

Иван Косицын

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