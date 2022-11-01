МВД отменило сбор отпечатков пальцев у беженцев, прибывших в Россию

МВД России своим приказом отменило обязательную процедуру дактилоскопии для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории РФ. Соответствующий документ опубликован 1 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации", — сообщается в документе.

Новый документ вносит изменения в приказ ведомства от 27 декабря 2021 года "Об утверждении Порядка проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности".

Датой вступления в силу приказа считается момент опубликования.