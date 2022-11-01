МВД отменило сбор отпечатков пальцев у беженцев, прибывших в Россию
МВД России своим приказом отменило обязательную процедуру дактилоскопии для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории РФ. Соответствующий документ опубликован 1 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации", — сообщается в документе.
Новый документ вносит изменения в приказ ведомства от 27 декабря 2021 года "Об утверждении Порядка проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности".
Датой вступления в силу приказа считается момент опубликования.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что важно перевести госуслуги для мигрантов в электронную форму. Политик призвал ускорить разработку единых реестров и баз данных, развивать государственные информационные системы, а также добиваться их технической и функциональной согласованности.
ТАСС / Виталий Невар