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1 ноября, 20:20

МВД отменило сбор отпечатков пальцев у беженцев, прибывших в Россию

МВД России своим приказом отменило обязательную процедуру дактилоскопии для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории РФ. Соответствующий документ опубликован 1 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации", сообщается в документе.

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Новый документ вносит изменения в приказ ведомства от 27 декабря 2021 года "Об утверждении Порядка проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности".

Датой вступления в силу приказа считается момент опубликования.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что важно перевести госуслуги для мигрантов в электронную форму. Политик призвал ускорить разработку единых реестров и баз данных, развивать государственные информационные системы, а также добиваться их технической и функциональной согласованности.

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ТАСС / Виталий Невар

Юлия Коновалова

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