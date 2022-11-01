В небе над Белгородом раздались взрывы

Жители Белгорода сообщают о звуках взрыва в небе над городом. Местные граждане в соцсетях делятся кадрами, на которых слышен хлопок.

Небо над Белгородом. Видео © t.me / belplus_31

Также взрывы слышали и жители Белгородской области. По предварительным данным, работает ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.