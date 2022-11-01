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1 ноября, 19:47

В небе над Белгородом раздались взрывы

Жители Белгорода сообщили о взрывах в небе над городом

Жители Белгорода сообщают о звуках взрыва в небе над городом. Местные граждане в соцсетях делятся кадрами, на которых слышен хлопок.

Небо над Белгородом. Видео © t.me / belplus_31

Также взрывы слышали и жители Белгородской области. По предварительным данным, работает ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Опубликованы фото последствий обстрела курского посёлка со стороны ВСУ

Опубликованы фото последствий обстрела курского посёлка со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства загорелась столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

Обложка ©

t.me / belplus_31

Иван Косицын

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