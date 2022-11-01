В небе над Белгородом раздались взрывы
Жители Белгорода сообщили о взрывах в небе над городом
Жители Белгорода сообщают о звуках взрыва в небе над городом. Местные граждане в соцсетях делятся кадрами, на которых слышен хлопок.
Небо над Белгородом. Видео © t.me / belplus_31
Также взрывы слышали и жители Белгородской области. По предварительным данным, работает ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства загорелась столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.
t.me / belplus_31